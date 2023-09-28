Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nde en başarılı ekip

Basketbol Süper Ligi'nde son sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 45 sezonda yakaladığı yüzde 81,5'lik galibiyet oranıyla en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

1966-1967 sezonunda 12 ekibin katılımıyla başlanan Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezona kadar 86 farklı takım mücadele etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda bulunduğu ligin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor ligde ilk kez yer alacak.

Bu sezon mücadele edecek ekiplerden Beşiktaş 55, Pınar Karşıyaka 51, Anadolu Efes 45, TOFAŞ 38, Türk Telekom 30, Darüşşafaka 27, Büyükçekmece Basketbol 8, Bahçeşehir Koleji 5, Bursaspor 4, Aliağa Petkimspor 3, Merkezefendi Belediyesi 2, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor ise daha önce bir kez ligde yer aldı.

Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, 1981-1982'ye kadar maçlar berabere bitebiliyordu.

En iyi galibiyet oranı Anadolu Efes'te

Geride kalan 57 sezonun 45'inde yer alan ve 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, bu kulvarda olduğu gibi normal sezonda da en başarılı ekip konumunda.

Normal sezonda 1173 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 954 galibiyet, 216 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Yüzde 81,3 galibiyet oranı bulunan Anadolu Efes'i yüzde 68,2'le Fenerbahçe ve yüzde 59,1'le Galatasaray takip ediyor.

Takımların performansları

Ligde Çağdaş Bodrumspor dışındaki ekiplerin, normal sezonlarda gösterdikleri performanslar şöyle: