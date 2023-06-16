Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Allah nasip ederse bir kupa daha alıp hep beraber veda edeceğiz'

"Clyburn'ün sakatlığının ciddi olabileceğini düşünüyoruz"

"Savunmada en önemli husus, istek ve mücadeledir"

Anadolu Efes'e bir şampiyonlukla veda etmek istediğini ifade eden Ataman, "Herkesi çok seviyorum. İnşallah buradan ayrılmadan bir şampiyonluk daha alıp öyle veda etmek istiyorum. Allah nasip ederse bir kupa daha alıp hep beraber veda edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023