Anadolu Efes, Başantrenör Luca Banchi ile Yolları Ayırdı

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Anadolu Efes Spor Kulübü, Beşiktaş'a mağlup olduğu play-off maçının ardından başantrenör Luca Banchi ile yollarını ayırdığını açıkladı ve kendisine teşekkür etti.

ANADOLU Efes Spor Kulübü, başantrenör Luca Banchi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci ve son maçında Beşiktaş'a deplasmanda 82-75 mağlup olarak elenen Anadolu Efes, 59 yaşındaki İtalyan başantrenör Luca Banchi ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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