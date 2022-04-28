Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçından notlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçından notlar

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçından notlar

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nde İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini konuk ettiği play-off çeyrek final serisi dördüncü maçına basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nde İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini konuk ettiği play-off çeyrek final serisi dördüncü maçına basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Lacivert-beyazlı taraftarlar, Anadolu Efes'i, kazanması halinde Dörtlü Final'e çıkacağı önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı.

Müsabakanın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Anadolu Efes'e destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı salonda takip etti.

AA / Ercan Çakar - Spor

Anadolu Efes, Play Off, İtalya, Milan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title