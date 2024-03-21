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Anadolu Efes, Alba Berlin'i zorlu maçta mağlup etti

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında evinde Alba Berlin'i 85-84 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, karşılaşmanın 3. çeyreğinde kötü performans gösterdiklerini söyledi.

Tomislav Mijatovic, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, verdikleri destek için taraftarı tebrik ederek,"İhtiyacımız olan enerjiyi bize taraftarımız sağladı. Düştüğümüz zamanlarda ayağa kalktık. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Harika bir efor sarf ettiler. Çift maç haftasında iki maçı da kazanmak istiyorduk. Larkin'in medikal bazı sorunları vardı ama başka oyuncular maçta sorumluluk aldı. Bryant, Clyburn ve Jones özellikle öne çıktı ama bu galibiyet bir takım galibiyetidir. Yaşanmaması gereken bir 3. çeyrek yaşadık ama taraftarlarımızla beraber toparlandık." ifadelerini kullandı.

"Tüm hatayı üstüme alıyorum"

Alba Berlin'in farklı bir takım olduğunu dile getiren Mijatovic, "Çok yüksek tempoyla ve erken şutla oynuyorlar. Real Madrid ile oynadıkları maçta da bunu gördük. 3. çeyrekte hücumdaki seçeneklerimizde sıkıntı vardı. Tüm hatayı üstüme alıyorum. Oyuncularımı da tekrar tebrik etmek istiyorum. Panik yapmadılar, enerjileri düşmedi ve arzuları yüksek seviyedeydi. THY Avrupa Ligi'nde kolay maç yok. Bir olsun bizim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Adım adım gitmek istediğini belirten Mijatovic, "Çift maç haftasında aldığımız 2 galibiyetten memnunum. Play-in'de son maça ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. THY Avrupa Ligi'nde her maç bir savaş. Konsantrasyonumuz hafta sonu oynayacağımız Manisa maçında. Play-in konusunda iyimserim. Bu oyuncular, bu seviyede olduklarını kanıtladı." diye konuştu.

Alba Berlin cephesi

Alba Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez, son maçlarda galibiyete çok yaklaştıklarını ancak tecrübe eksikliğinden müsabakalarda kazanamadıklarını dile getirdi.

Sözlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Gonzalez, "Takımımla gurur duyuyorum ve çok seviyorum. Bir türlü kazanamıyoruz ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Böyle gidersek sonunda ödülümüzü alacağımızı düşünüyorum. Sürekli gelişiyoruz ama şu aşamada kazanmak bizim için zor." ifadelerini kullandı.

Larkin'in etkisiz performansının maçta fark yarattığını vurgulayan Gonzalez, "Bizim de eksiklerimiz vardı. Çok genç bir takım olmamıza rağmen kontrolü ele aldık. Organizasyonun en genç takımıyız. Bize deneyim gerekiyor. Bu organizasyon deneyim üzerine kurulu. Çok yeni oyuncumuz var. Kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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