Üye Girişi
Haberler

Anadolu Efes, ALBA Berlin'e konuk olacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak. Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 814. maçına çıkacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibine konuk olacak.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların sadece 2'sını kazanıp, 10'unda yenilen ALBA Berlin ise son sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 814. randevu

Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 814. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 813 karşılaşmada 461 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 566. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 304 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.

Kaynak: AA / Spor

Türk Hava Yolları Anadolu Efes ALBA Berlin Berlin Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title