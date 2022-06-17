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Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu James Anderson'a veda etti

AA - Emre Doğan - Spor
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Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu James Anderson'a veda etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, sözleşmesi sona eren ABD'li oyuncu James Anderson'la yollarını ayırdı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, sözleşmesi sona eren ABD'li oyuncu James Anderson'la yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, 'BackToBack' yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan James Anderson'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." denildi.

2018-2019 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer olan 33 yaşındaki Anderson, 2 THY Avrupa Ligi, 2 Basketbol Süper Ligi ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

AA / Emre Doğan - Spor

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