Anadolu Efes: 73 - 66 - Haberler

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Anadolu Efes: 73 - 66

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Anadolu Efes: 73 - 66

SALON: Mediolanum ForumHAKEMLER: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Anne PantherOLİMPİA MİLANO: Rodriguez 17, Bentil 5, Shields 21, Hines 5, Ricci 3, Tarczewski 7, Hall 6, Grant, Daniels 6, Biligha, Delaney 3, Davide AlvitiANADOLU EFES: James Anderson 2, Dunston 4, Moerman 4, Simon 2, Larkin 19, Micic...

SALON: Mediolanum Forum

HAKEMLER: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Anne Panther

OLİMPİA MİLANO: Rodriguez 17, Bentil 5, Shields 21, Hines 5, Ricci 3, Tarczewski 7, Hall 6, Grant, Daniels 6, Biligha, Delaney 3, Davide Alviti

ANADOLU EFES: James Anderson 2, Dunston 4, Moerman 4, Simon 2, Larkin 19, Micic 18, Petrusev, Singleton 3, Bryant 7, Beaubois 2, Tibor Pleiss 5, Buğrahan Tuncer

1'İNCİ PERİYOT: 19 - 17

DEVRE: 33 - 33

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 53 - 52

Turkish Airlines Euroleague Play-Off serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olimpia Milano'ya 72-66 mağlup oldu. İtalyan ekibi bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Olimpia Milano'dan Shavon Shields oldu. Serinin 3'üncü maçı 26 Nisan Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Anadolu Efes, Play Off, Milano, Sasa, Spor, Haberler

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