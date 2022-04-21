Anadolu Efes: 73 - 66

SALON: Mediolanum Forum

HAKEMLER: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Anne Panther

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 53 - 52

Turkish Airlines Euroleague Play-Off serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olimpia Milano'ya 72-66 mağlup oldu. İtalyan ekibi bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Olimpia Milano'dan Shavon Shields oldu. Serinin 3'üncü maçı 26 Nisan Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor