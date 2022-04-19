Anadolu Efes: 48-64

Turkish Airlines Euroleague Play-Off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olimpia Milano'yu 64-48 yenerek seride 1-0 öne geçti. Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri olurken, ev sahibi ekipte ise Nicolo Melli 10 sayı kaydetti. 3 galibiyet alan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği olan seride 2'nci maç, 21 Nisan Perşembe günü Olimpia Milano'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor