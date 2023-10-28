Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği üyeleri ve bir grup taraftar, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Çarşı, Ankara Unibjk, Ankara Bjk Lise üyelerinin de aralarında bulunduğu Beşiktaşlı taraftarlar, Anıt Park'ta buluşarak Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Kemal Erdoğan, Anıtkabir Müzesi'ni ziyaret ederek müzeye bir kartal heykeli hediye etti.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği üyeleri ve bir grup taraftar Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Ankara Çarşı, Ankara Unibjk, Ankara Bjk Lise üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda Beşiktaşlı taraftar önce Anıt Park'ta buluştu.

Yaklaşık iki bin kişilik grup daha sonra Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan da Anıtkabir Müzesi'ni ziyaret ederek müzeye bir kartal heykeli hediye etti.