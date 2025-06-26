Ampute Milli Takım, Kırşehir kampını tamamladı

Ampute Milli Takım, Kırşehir kampını tamamladı
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yıldızlı ekip, kampın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.

yıldızlı ekip, kampın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek. Ziyaretin ardından milli takım, Polonya'da düzenlenecek turnuva için yola çıkacak.

Kırşehir'de Ahi Evran geleneğine uygun şekilde düzenlenen uğurlama töreninde Ampute Milli Takımı için Ahi Duası yapıldı. Ahi Külliyesi önünde gerçekleşen programda; sporculara manevi destek verilirken, milli takım teknik heyeti ve oyuncular duygusal anlar yaşadı.

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, yaptığı açıklamada, Kırşehir halkına ve yetkililere teşekkür ederek, manevi olarak da birikim yaptıklarını söyledi. Temiz, kamp sürecinin verimli geçtiğini ifade ederek, "Kamp sürecimiz verimli geçti. Kırşehir'in manevi atmosferi bizlere güç verdi. Şimdi hedefimiz Polonya'da ay-yıldızlı bayrağımızı yeniden zirveye taşımak. Her sözümüzün başında Ahileri anlatıyoruz. Allah yardımcımız oldu ve serin havada çalıştık. Taktik ve teknik olarak çalıştık. Ahi duasını alarak da yola çıktık" dedi.

Geleneklere uygun olarak Ahi duası öncesinde de teknik direktör İsmail Temiz'e Ahi kaftanı giydirildi.

Milli takımın kampına ev sahipliği yapan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise, sporcuları uğurlarken başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızlı ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak görüşmenin ardından Polonya'da düzenlenecek Uluslar Ligi için yola çıkacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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