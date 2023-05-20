Ampute Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Polonya'da 16-18 Haziran'da düzenlenecek Uluslar Ligi için yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Polonya'da 16-18 Haziran'da düzenlenecek Uluslar Ligi için yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takımın kamp kadrosu şöyle:

Mert Yıldız, Erdi Aslan, Yaşar Gökçe, Bülent Çetin, Serkan Dereli, Savaş Kaya, Muhittin Kurt, Fuat Taştan, Harun Yüksel, Rüstem Kurhan, Zülfücan Derinpınar, Alican Kuruyamaç, Emin Tiryaki, Muhammet Yeğen, İsmail Korkmaz, Şeyhmuz Erdinç, Fatih Şentürk, Rahmi Özcan.