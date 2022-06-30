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Ampute Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belirlendi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
Ampute Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belirlendi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun'da yapacağı hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun'da yapacağı hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğini üstleneceği 2022 Ampute Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlılar, 1-7 Temmuz tarihlerinde Giresun'da kampa girecek.

Teknik direktörlüğünü Osman Çakmak'ın yaptığı milli takımın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Bülent Çetin, Mert Yıldız, Yaşar Gökçe, Sefa Mücahit Üstün, Selim Karadağ

Defans: İsmail Korkmaz, Okan Şahiner, Atilla Altınçöp, Fuat Taştan, Harun Mut, Muhittin Kurt

Orta saha: Şeyhmus Erdinç, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Rüstem Kurhan, Muhammet Yeğen, Umutcan Köse

Forvet: Ömer Güleryüz, Kemal Güleş, Barış Telli, Savaş Kaya, Rahmi Özcan.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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