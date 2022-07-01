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Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı başladı

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Giresun'da kampa girdi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Giresun'da kampa girdi.

Giresun Belediyesinin ev sahipliğinde kent merkezinde bir otele yerleşen sporcular, öğleden sonra Bulancak İlçe Stadyumu'nda antrenman gerçekleştirdi.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın öneminin farkında olduklarını söyledi.

Çok iyi hazırlanmaları gerektiğini dile getiren Çakmak, "24 ülkenin katılacağı bir şampiyona. Öyle güzel bir misafirperverlik göstereceğiz ki hem Türk milletini mutlu etmenin onurunu ve gururunu yaşayacağız hem de o ülkelere misafirperverliğimizi gösterip en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

"Dünyada ampute futbol bizden sorulur" sloganıyla hedeflerine devam ettiklerini ifade eden Çakmak, şu değerlendirmede bulundu:

"Brezilya güçlü bir rakip. İki dünya şampiyonluğu olan Özbekistan var ve bizimle Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İspanya ile İngiltere var. Turnuvaya çok iyi hazırlanan Polonya var. Haiti, Arjantin ve son dünya şampiyonu Angola'yı da güçlü rakip olarak değerlendiriyoruz. Ancak kötüyü çağırırsak kötü gelir, iyiyi çağırırsak iyi gelir. Biz güçlüyüz ve şampiyonaya mükemmel hazırlanıyoruz."

İyi konsantre olup, futbolcuları psikolojik ve mental anlamda hazır hale getirebilmenin önemine işaret eden Çakmak, "Eğer kendimizi hazır hissetmezsek, fiziki anlamda hazır olsak da eksik sayılırız. Ancak ben inanıyorum ki çok iyi bir ortam sağlayıp, isteğiyle, azmiyle, hırsıyla, asaletiyle, cesaretiyle bir aile takımı olacağız. Şampiyonluk için en güçlü aday biziz. Türk milletini mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı 7 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

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