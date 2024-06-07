Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde rakip İspanya
Fransa'da düzenlenen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibi İspanya oldu. İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı yarın TSİ 18.30'da oynanacak.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi İspanya oldu.
Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci yarı finalinde İspanya ile İngiltere karşılaştı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İspanya, ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
Türkiye ile İspanya arasında oynanacak final maçı, yarın TSİ 18.30'da başlayacak.