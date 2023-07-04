Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisinin Babası Hayatını Kaybetti
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Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Bülent Çetin'in babası Osman Çetin, kanser tedavisi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, cenazenin yarın öğle namazı sonrası Bilecik'in İnhisar ilçesinde defnedileceğini duyurdu.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Bülent Çetin'in babası Osman Çetin, kanser tedavisi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osman Çetin'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Bilecik'in İnhisar ilçesinde toprağa verilecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor