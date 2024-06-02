Üye Girişi
Haberler

Ampute Milli Futbol Takımı İsrail'i 6-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ömer Güleryüz, Alican Kuruyamaç ve Muhammet Yeğen kaydetti.

Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçında İsrail ile Camille Fournier Stadyumu'nda karşılaştı. Ampute Milli Futbol Takımı, rakibini 6-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 7, 27, 29 ile 48'inci dakikada Ömer Güleryüz, 24'üncü dakikada Alican Kuruyamaç ve 49'uncu dakikada Muhammet Yeğen kaydetti.

Ampute Milli Futbol Takımı, grubun ikinci maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ ÖNCESİ İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

İsrail Ampute Milli Futbol Takımı, maç öncesi ısınmaya ve seremoniye çıkarken tribünler tarafından ıslıkla protesto edildi. Ayrıca Ampute Milli Futbol Takımı, İsrailli oyuncularla selamlaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsrail Futbol Maç Sonucu Milli Takım Spor Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

 Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Bakmadan Geçme

Jose Mourinho kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kaç kupa kazandı? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı! Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024? TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Haziran Pazar Survivor yeni bölüm! Kuyumcular Pazar açık mı? Pazar günü kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? 3 ay kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanır mı? İtalya Çin voleybol maçı ne zaman? İtalya Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya kahvaltı günü nedir? Dünya kahvaltı günü ne zaman kutlanır, ilk ne zaman kutlandı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? LGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2024? MEB 2024 LGS cevap anahtarı! YDUS cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM YDUS 2024 soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2024 ve 2025 okullar ne zaman açılacak? 2024 – 2025 eğitim öğretim dönem ne zaman başlayacak?
Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title