Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Ampute Milli Futbol Takımı, 1-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum'da sürdürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde yapılacak şampiyona öncesi kamp yapan takımın teknik direktörü İsmail Temiz, antrenmanlara yoğun bir tempoda devam ettiklerini belirtti.

Nisan ayında İstanbul'daki Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladıkları hazırlık sürecine Çorum'da devam ettiklerini aktaran Temiz, "İngiltere ve Özbekistan'la maç yapma, ilk defa milli olan genç kardeşlerimizi görme fırsatı bulduk. Zaten iyi bir jenerasyona sahibiz. Bu hazırlık maçlarını iyi futbol oynayarak kazanmamız, Avrupa şampiyonluğu için bize umut verdi. Tek hedefimiz ülkemizin şanlı bayrağını Avrupa şampiyonasında zirveye çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Azerbaycan, İrlanda ve İsrail'in bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, karşılaşmalarını Camille Fournier Stadı'nda oynayacak.