Ampute Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının programı açıklandı
Ampute Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alacak olan milli takımın grup maçlarının programı açıklandı. İlk maçını İsrail ile yapacak olan milli takım, Azerbaycan ve İrlanda ile de karşılaşacak.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'da düzenlenecek şampiyonada C Grubu'nda mücadele edecek milli takım, ilk maçını 2 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de İsrail ile yapacak.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Pazartesi günü Azerbaycan ile oynayacağı karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında ise 4 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te İrlanda ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 8 Haziran'da sona erecek organizasyonda, grup etabı karşılaşmalarını Camille Fournier Stadı'nda oynayacak.