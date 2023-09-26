Ampute Futbol Türkiye Kupası Yalova'da Başlıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği Ampute Futbol Türkiye Kupası, 03-07 Ekim 2023 tarihleri arasında Yalova ilinde yapılacak.

Yalova 03-07 Ekim 2023 tarihlerinde oynanacak olan Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı ilk maçını Denizli Ampute S.K Ampute futbol takımı ile oynayacak.

Şahinbey Ampute Türkiye kupasına hazır

Ampute Futbol 2023 Türkiye Kupası müsabakalarına hazırlanan Şahinbey Ampute Futbol Takımı Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak her zaman olduğu gibi bu yılda Türkiye Kupası'nı Gaziantep'e getirmek için çalışacağız. İyi bir kadromuz var. 03 Ekim Salı günü Denizli Ampute S.K Ampute futbol takımı ile kupadaki ilk maçımıza çıkacağız. Oldukça zorlu bir maç olacak. İlk maçımızda galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP