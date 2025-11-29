Haberler

Ampute Futbol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 Ampute Futbol Süper Lig sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Başkent Ampute Futbol Gücü, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıktan sonra yeni sezona hazır.

Ampute Futbol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıkladığı programa göre, ilk hafta maçları yarın yapılacak.

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, yeni sezonda Başkent Ampute Futbol Gücü adıyla mücadele edecek.

Başkent Ampute Futbol Gücü, lig öncesi Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu, Şahinbey Belediyespor şampiyon tamamlamıştı.

Takımların çift devreli lig usulüne göre mücadele edeceği Süper Lig'de ilk haftanın maç programı ise şöyle:

Yarın:

13.00 DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü-Başkent Ampute Futbol Gücü

13.00 TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü-İzmir Büyükşehir Belediyespor

13.00 Şahinbey Belediyespor-Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü

13.00 Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü-Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü

14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü-Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü

Öte yandan Papa 14. Leo'nun İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda, Şişli Yeditepe ile Konya Ampute Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle güvenliği de güldürdü
Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi

Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı

Madenci servisi uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.