Ampute Futbol Milli Takımı Üst Üste 3. Kez Avrupa Şampiyonu Olmayı Hedefliyor

Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da devam eden 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı da kazanarak üst üste 3'üncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya ile eşleşti.

Türkiye ile Almanya arasındaki yarı finale yükselme mücadelesi, yarın TSİ 12.30'da başlayacak.

Avrupa şampiyonalarında 2017 ve 2021'de kupayı kazanan ay-yıldızlı ekip, mutlu sona üst üste üçüncü kez ulaşmayı hedefliyor.

İsmail Temiz: "Biz büyük bir takım ve büyük bir milletiz"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, takımın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Almanya karşısında başarılı olmak istediklerini vurgulayan Temiz, "Hangi takım olursa olsun fark etmez. Biz büyük bir takım ve büyük bir milletiz. Kupaya odaklandık. Şampiyon döneceğiz." dedi.

Milli golcü Ömer Güleryüz de Türkiye'nin organizasyonda "favori" olduğunu belirterek "Çeyrek finale grup lideri çıktık. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Etap etap ilerleyeceğiz. Hataya yer yok. Türkiye, kupanın talibi değil, sahibidir." ifadelerini kullandı.