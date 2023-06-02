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Ampute Futbol Milli Takımı Kaleci Antrenörü Selim Karadağ oldu

Ampute Futbol Milli Takımı Kaleci Antrenörü Selim Karadağ oldu

Spor Haberleri

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluk yaşayan kaleci Selim Karadağ, forma giydiği Ampute Futbol Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğüne getirildi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluk yaşayan kaleci Selim Karadağ, forma giydiği Ampute Futbol Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğüne getirildi.

Malatyalı olan milli oyuncu Selim Karadağ, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirildiğini belirterek, "Kaleci olarak hizmet ettiğim milli formaya antrenör olarak hizmet etme şansı veren Rabbime şükürler olsun. Kalecilik kariyerim boyunca emeği geçen tüm yöneticilerim, hocalarım ve takım arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Şimdi yeni bir yolculuk zaman. Rabbim inşallah vatanıma iyi hizmet etmeyi nasip eder" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karadağ Futbol Spor Haberler

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