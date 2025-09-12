Haberler

Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'yı 5-0 Mağlup Etti

Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'yı 5-0 Mağlup Etti
2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası, Trabzon'da Türkiye'nin İtalya'ya karşı kazandığı 5-0'lık galibiyetle başladı. Milli takım, yarın Polonya ile karşılaşacak.

AVRUPA Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası'nın açılış seremonisinin ardından başlayan karşılaşmada Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'yı 5-0 mağlup etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Trabzon'da gerçekleştirilen Ampute Uluslar Ligi Şampiyonası yoğun katılım ve Türk Milli Takımı'nın galibiyetiyle başladı. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Yavuz Selim Sahası'nda gerçekleşen şampiyonanın ilk maçında Türkiye ile İtalya karşılaştı. Karşılaşma Türkiye Ampute Milli Takımı'nın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Ampute Futbol Milli Takımı, yarın saat 15.00'te Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
