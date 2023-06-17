Ampute Futbol Milli Takımı İspanya'yı 4-0 Mağlup Etti
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Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında İspanya'yı 4-0 mağlup etti. Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki takım, Alican Kuruyamaç, Savaş Kaya, Muhammet Yeğen ve Fatih Şentürk'ün golleriyle galip geldi. Türkiye, yarın son maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında İspanya'yı 4-0 mağlup etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Krakow kentinde düzenlenen Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde ikinci maçlar sona erdi.
Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol A Milli Takımı, ikinci maçında İspanya'yı Alican Kuruyamaç, Savaş Kaya, Muhammet Yeğen ve Fatih Şentürk'ün golleriyle 4-0 yendi.
Türkiye ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilmişti.
Uluslar A Ligi'nde 6 puanla İngiltere lider, ikinci Polonya ile üçüncü sırada yer alan Türkiye'nin 3'er puanı bulunuyor. İspanya ise henüz puan alamadı. .
Türkiye, yarın son maçında ev sahibi Polonya ile oynayacak.