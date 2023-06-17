Ampute Futbol Milli Takımı İspanya'yı 4-0 Mağlup Etti

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında İspanya'yı 4-0 mağlup etti. Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki takım, Alican Kuruyamaç, Savaş Kaya, Muhammet Yeğen ve Fatih Şentürk'ün golleriyle galip geldi. Türkiye, yarın son maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.