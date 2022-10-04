Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşılaşacak

Spor Haberleri

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşılaşacak

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşı karşıya gelecek.

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşı karşıya gelecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak.

Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplarken, Meksika grubunu 4 puanla tamamladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Sonora Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title