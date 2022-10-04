Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşılaşacak Spor Haberleri Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşı karşıya gelecek. Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşı karşıya gelecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak. Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplarken, Meksika grubunu 4 puanla tamamladı. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Sonora Futbol Spor Haberler

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