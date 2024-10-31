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Ampute Futbol Milli Takımı Balkan Şampiyonu, Kırşehir'de Coşkuyla Karşılandı

Ampute Futbol Milli Takımı Balkan Şampiyonu, Kırşehir'de Coşkuyla Karşılandı
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Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı kazanmasının ardından kamp yaptığı Kırşehir'i ziyaret etti. Takım, Ahi Evran Veli'nin kabrinde dua etti ve esnaf tarafından coşkuyla karşılandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyon olarak tamamladıkları Balkan Şampiyonası'nın ardından kamp yaptıkları Kırşehir'i ziyaret ederek, Ahi Evran Veli'nin kabrinde dua etti.

Kırşehir sokaklarında dolaşan milli futbolcuları, halk coşkuyla karşıladı. İkramlarda bulunan esnaf, oyucularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz yaptığı açıklamada, kampa geldiklerinde Ahi Evran'ın duasını aldıklarını ve şampiyonluğu Türk halkının duasıyla kazandıklarını söyledi. Temiz, "Kırşehir'e geldiğimizde dua alıp, sıkı bir kamp yaptıktan sonra şampiyonaya gittik ve kazandık. Şampiyona sonrasında da şehre gelmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Kaptan Halil İbrahim Esen ise, "Onlar kötü, bizler ise iyiydik. Dünya ve Avrupa Kupası sonrası Balkan şampiyonluğunu da aldık. İnşallah müzemize yeni kupalar ekleriz" diye konuştu.

Sporcular ve teknik heyet, şehrin yöneticileriyle istişare yaptıktan sonra şehirden ayrıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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