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Ampute Futbol Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi yoğun kamp dönemi geçirecek

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Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi yoğun bir kamp dönemi geçirecek.

Ampute Futbol Süper Ligi'nin tamamlanmasının ardından milli futbolcular, Avrupa Şampiyonası mesaisi yapacak.

Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan milli takım, hazırlık çalışmaları kapsamında 4 kamp dönemi geçirecek.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etap kamp çalışmalarını 1-8 Nisan tarihlerinde İstanbul'daki Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceklerini belirtti.

Ardından 16-30 Nisan tarihlerinde Antalya'da, 5-17 Mayıs tarihlerinde Çorum'da kamp yapacaklarının bilgisini veren Temiz, 21-29 Mayıs tarihlerinde Kastamonu'da düzenlenecek kampla şampiyonanın hazırlıklarını tamamlayacaklarını dile getirdi.

İsmail Temiz, Haute-Savoie kentinde 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda tek hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Daha önce düzenlenen iki organizasyonda da milli takımımız şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon gidip şampiyon döneceğiz." dedi.

Takıma genç futbolcuları da dahil ettiklerine işaret eden Temiz, "Çok yetenekli genç sporcularımız var. Tecrübe ile gençliğin dinamizmini birleştireceğiz. Genç futbolcularımızı özellikle 2026 Dünya Kupası'nda daha fazla izleme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

İsmail Temiz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzvunu kaybeden vatandaşları sporla sosyal hayata kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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