Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu Aday Hakem Kursu, Ankara'da gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu Aday Hakem Kursu, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kursa, 18 şehirden 96 hakem adayı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Muaz Ergezen, kursa katılan hakem adaylarına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın federasyon çalışmalarını yakından takip ettiğine dikkati çeken Ergezen, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ampute futbolda bir dünya markası olmak için söz vermiştik. Bu sözü tutmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu sene Dünya Kupası ülkemizde düzenlenecek. Kupayı inşallah müzemize götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kahraman Minnet de ampute futbolunun Türkiye'de her geçen gün ivme kazanmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Ampute ligimizin hakem kadrosunu genişletmek, hakemlerimizin meslek icralarında kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Ankara'da başlattığımız Aday Hakem Kursu'muzda sistemsel, vizyoner, eğitimsel çalışmalarla hakemlerimizi bedenen, zihnen ve ruhen daha iyi hazırlama imkanı bulduk." değerlendirmesinde bulundu.