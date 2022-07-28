Ampute Futbol Dünya Kupası'nda gruplar belli oluyor

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Ampute Futbol Dünya Kupası'nda gruplar, 30 Temmuz Cumartesi günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül–9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun grup kuraları, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 10.00'da çekilecek.

TBESF ve Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek turnuvaya 24 ülke katılacak.

Asya kıtasından Japonya, Özbekistan, İran, Endonezya ve Irak; Afrika'dan Angola, Liberya, Tanzanya ve Fas; Kuzey ve Orta Amerika'dan Haiti, ABD ve Meksika; Güney Amerika'dan Brezilya, Kolombiya, Uruguay ve Arjantin, Avrupa'dan ise Türkiye, Polonya, İngiltere, İspanya, İtalya, İrlanda, Fransa ve Almanya kupada mücadele edecek.

Ülkeler, daha önceki müsabakalarda elde ettikleri başarılara göre torbalara ayrılarak kura çekiminde yer alacak. Kura çekimi sonucunda 6 grup oluşacak. Son Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Futbol Milli Takımı, kura çekimine birinci torbadan katılacak.

TBESF Başkanı Ergezen: "Kupayı ülkemize kazandıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBESF Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Dünya Kupası'na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacaklarını vurguladı.

Avrupa şampiyonu milli takımın da kupada iddialı olduğunun altını çizen Ergezen, şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlıklarımızda sona geldik. Önde gelen takımlar, Dünya Kupası bileti kazanabilmek için kıyasıya rekabet etti. Milli takımımız Dünya Kupası biletini en erken kazanan takımlardan biri oldu. Mükemmel bir kamp dönemi geçirdik. Sporcularımızın motivasyonu çok yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Dünya Kupası organizasyonunu çok yakından takip ettiler, gerekli tüm desteği sağladılar. İstanbul muhteşem bir şölene ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonunun da katkılarıyla Dünya Kupası organizasyonunu eksiksiz bir şekilde düzenleyeceğimize, turnuva sonunda kupayı ülkemize kazandıracağımıza yürekten inanıyorum."