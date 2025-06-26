Ampute A Milli Futbol Takımı, Polonya'ya Ahi Duasıyla Uğurlandı

Ampute A Milli Futbol Takımı, Polonya'ya Ahi Duasıyla Uğurlandı
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KIRŞEHİR'DE 17-26 Haziran arasında kamp yapan Ampute A Milli Futbol Takımı, kampını tamamlayarak Polonya'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya ahi kaftanı giydirilerek Ahi duasıyla uğurlandı.

KIRŞEHİR'DE 17-26 Haziran arasında kamp yapan Ampute A Milli Futbol Takımı, kampını tamamlayarak Polonya'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya ahi kaftanı giydirilerek Ahi duasıyla uğurlandı. Milli takım önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek ve ardından uçakla Polonya'ya hareket edecek.

Ampute A Milli Futbol Takımı, uluslararası hazırlık kampı için 17 Haziran'da Kırşehir'de çalışmalarına başladı. Kentte 26 Haziran'a kadar kamp yapan Ampute A Mlilli Takımı, çalışmalarını tamamladı. Oyuncular, Ahi Evran Camii'nde Ahi Evran'ın türbesini ziyaret etti. Ampute A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz'e burada ahi kaftanı giydirildi ve takım, ahi duasıyla gönderildi. Milli takım önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek ve ardından uçakla Polonya'ya hareket edecek.

İSMAİL TEMİZ: KIRŞEHİR'E GELİPTE AHİ DUASI OKUNMADAN GİDİLMEZDİ

Ampute A Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, Kırşehir halkına ve yetkililere teşekkür ederek, "Daha önce hep bahsettim, her sözümün başında ahiler şehri Kırşehir'i insanlığını, misafirperverliğini gördük. Burada güzel bir kamp dönemi geçirdik. Allah yardımcımız oldu ve serin bir havada çalıştık. Hem taktik hem fiziksel olarak iyi çalıştık iyi de hazırlandık. Sonucunda tabii ki her şey fiziksel olarak çalışmaktan geçmiyor. Tekniğimizi, taktiğimiz çalıştık. Lakin tabii ki bunun ardında bize maneviyatı var" dedi.

Kırşehirli sporseverlere teşekkür ettiğini belirten Temiz, "Ahiler kentinde ahi duasını almadan gitmek olmazdı. Dolayısıyla milli takımımıza ahi duasını yaptırıp gideceğiz. İnşallah Türk halkının ve futbolseverlerin yüzümüz kara çıkarmayacağız ve ülkemize edeceğiz. Türk'ün bayrağını her zaman en zirvede olması için elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olup Polonya'dan döneceğiz. Kırşehir'de kamp yaptığımız süre boyunca ilgi ve alakadan dolayı son derece mutlu olduk. Kırşehir'in misafirperverliği bizleri son derece mutlu etti. Buradan başta sayın valimiz, belediye başkanımı ve kurum amirleri olmak üzere bizlerin yanında olan tüm Kırşehirli sporseverlere çok ama çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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