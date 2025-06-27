Amilton, Gençlerbirliği'ne Veda Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı futbolcu Amilton, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Gençlerbirliği taraftarlarına veda etti. Sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayımlayan Amilton, kulüpte geçirdiği süreyi değerlendirerek önemli bir ayrılığın altını çizdi.

Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Amilton, yayımladığı mesajla kırmızı-siyahlı kulübe veda etti.

Amilton, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sevgili Gençlerbirliği taraftarları, bugün sizlere veda etmek ve geride bıraktığımız iki yıl boyunca bana gösterdiğiniz tüm destek ve nezaket için teşekkür etmek istiyorum. Emin olabilirsiniz ki kalbimde her zaman özel bir yeriniz olacak. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına da canıgönülden teşekkür ederim. Gençlerbirliği'nden harika bir iş çıkardığım ve her zaman elimden gelenin en iyisini yaptığım inancıyla başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Hepinize bol şans ve başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği formasıyla 2024-25 sezonunda 32 lig maçına çıkan ve 8 gol atan Amilton, başkent ekibinin Trendyol Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi

Avrupa devi, milli yıldızımızı gönderiyor: Kendine kulüp bul
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.