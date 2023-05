Amedspor Teknik Direktörü Bülent Akan Takımdan Ayrıldı

Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak anlaşmaya varan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele Amedspor Teknik Direktörü Bülent Akan, sözleşmesinin sona ermesiyle takıma veda etti.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Amedspor, sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Play-Off'a kalma şansı yakalayan Yeşil Kırmızı ekip, Play-Off'taki rakibi 5. sırada yer alan 24 Anagold Erzincanspor oldu. Kendi sahasında yaklaşık 30 bine yakın taraftarı karşında tek maç ve eleme usulu olan karşılaşmada sahadan 1-0 yenilen Amedspor, Play-Off'a veda eden taraf oldu.

Karşılaşma sonrası Amedspor'un tecrübeli teknik adamı Bülent Akan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sezonun bitmesine 8 hafta kala devralmış olduğumuz kulübümüz ile sezonu Play-Off içinde tamamladık. Gönül isterdi ki sonu şampiyonluk olsun, fakat gerek saha içi, gerek saha dışında yaşadığımız bazı problemler buna engel oldu. Özellikle hakem kararlarının maçların aleyhimiz yönünde kırılmalara sebep olduğunu düşünüyorum. Daha önce söz verdiğimiz gibi son 3 hafta tempo ve oyun gücü yüksek takım olgusuna bürünmeye başlamamıza rağmen maalesef zincirleme bireysel hatalar, takım savunmasındaki zafiyetimizin ve girdiğimiz pozisyonları cömertçe harcamamızın cezasını hep birlikte çektik. Geldiğimiz günden beri bizlerin yanında olan büyük Amedspor taraftarından ekibim ve kendi adıma özür diliyor, desteklerine teşekkür ediyorum. Bu büyük camiada, bu güzide şehirde ve bu özel kulüpte geçirdiğimiz her an bizlerde unutulmaz hatıralar ve tecrübe olarak yerini aldı ve almaya devam edecek. Bugüne dek görevde bulunduğumuz süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen başta çok değerli Yüksek İstişare Kurulumuz olmak üzere, her an Amedspor'un başarısı için elinden gelen gayreti gösteren başkanımız Selahattin Yıldırım'a, Başkan Vekili Ömer Elaldı'ya, Futbol Şube Sorumlumuz Nedim Şimşek'e, yönetim kurulu üyelerimize, her şartta destek olan taraftar gruplarımıza, yerel ve görsel basınımıza, hep yanımızda olan psikologlarımıza, teknik ekibime, buraya kadar gelmemizi sağlayan oyuncularımıza, sağlık ekibimize, kulüp personelimize, altyapı hocalarımıza, Amedspor'a emek veren tüm emekçi arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, çalışmaktan onur duyduğum Amedspor'a gelecek sezonlarda başarılar diliyorum". - DİYARBAKIR