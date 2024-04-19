Amedspor, şampiyonluğunu ilan edecek maça hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grupta lider olan Amedspor, şampiyonluğunu ilan edecek maça hazırlıklarını sürdürürken, maçın oynanacağı stadyumda da hazırlıklar tamamlandı.

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 6 puan fark atan Amedspor, bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Iğdır FK maçına büyük bir kararlılıkla hazırlanıyor. Maçın oynanacağı Diyarbakır stadyumunda tüm hazırlıklar tamamlandı. Çevre düzenlemeleri, saha içi ve soyunma odalarındaki son kontroller titizlikle yapıldı. Diyarbakır stadyumunun dev maça hazır olduğunu dile getiren Stadyum Müdürü Serhat Çelik, "Diyarbakır stadyumu geçen hafta oynanan Diyarbekirspor maçı sonrasında Pazartesi itibariyle temizliğe başlandı. Gerek lavabolar, gerek mescitlerin bakımı, en önemlisi tribünlerin bakımı ilgili firma ile görüşülüp gereken temizlikler yapıldı. Asansörlerin günlük rutin bakımının yanı sıra maçtan en az iki saat önce, yani seyircinin girişi öncesinde asansörler ilgili firmalar nezdinde bakımları yapılarak kullanıma açılıyor. Özellikle çim bakımı olarak Diyarbakır stadyumu, Türkiye'de Süper Lig düzeyinde oynanacak karşılaşmalarla kıyaslanacak bir çim bakımına sahiptir" dedi.

Stadyumun kapasitesi olan 33 bin kişinin tamamının maça gelmesi beklenirken, taraftarlardan sahaya zarar verilmemesi ve stadyumu korumaları konusunda özellikle hassasiyet göstermelerini isteyen Çelik, "Pazar günü oynanacak Amedspor Iğdırspor karşılaşması Diyarbakırlılar için bir şampiyonluk karşılaşması olarak görülüyor. Amedspor'un Iğdır'ı yenmesi halinde şampiyonluğu garantileyeceğini biliyoruz. Amedspor'un galibiyeti ile sonuçlanacak maç sonunda taraftarların sahaya inmesine kesinlikle izin verilmeyecek" diye konuştu. - DİYARBAKIR