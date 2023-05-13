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Amedspor Play-Off mücadelesinden kopmak istemiyor

Amedspor Play-Off mücadelesinden kopmak istemiyor

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden beyaz grupta mücadele veren Amedspor 16 Mayıs Salı günü kendi sahasında, Düzcespor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden beyaz grupta mücadele veren Amedspor 16 Mayıs Salı günü kendi sahasında, Düzcespor'u konuk edecek. Yeşil Kırmızı takım bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak ve ligin bitime iki hafta kala Play-Off mücadelesinde istediğini almak istiyor.

Amedspor Teknik Direktörü Bülent Akan bu hafta 16 Mayıs Salı günü kendi sahalarında oynayacakları Düzcespor maçı ligde ve Play-Off yolunda 3 sırada bitirmek adına çok önemli ve farklı bir anlam kazandığını söyledi. Akan, Düzcespor'un da kendileri gibi Play-Off'a kalma mücadelesi veren takımlardan olduğunu dile getirdi. Akan, kendi saha ve seyircisi önünde yapacakları bu maçtan mutlak galibiyet hedeflediklerini kaydetti.

Amedspor-Düzcespor karşılaşması 16 Mayıs Salı günü Diyarbakır Stadı'nda saat 15.00'da başlayacak. Ligin son haftasındaki Menemen FK-Amedspor maçı ise 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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