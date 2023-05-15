Amedspor, play-off için sahada
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Amedspor, kendisi gibi play-off'u hedefleyen yarın Düzcespor'la karşılaşacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Amedspor, kendisi gibi play-off'u hedefleyen yarın Düzcespor'la karşılaşacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 57 puanla dördüncü sırada bulunan Amedspor, ligin 37. haftasında 52 puanla yedinci sırada yer alan Düzcespor'la kritik mücadeleye çıkacak. Amedspor'un alacağı en az 1 puan play-off'u garantilemesi için yeterli olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Düzce'de oynanan karşılaşma 2-2 tamamlanmıştı.
Amedspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Eyüpcan Delibalta dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Son 2 maçını kaybeden Amedspor'da Teknik Direktör Bülent Akan da takımın başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi aldı.
Amedspor - Düzcespor maçının bilet fiyatları kapalı tribün 100 TL ve doğu maraton 10 TL olarak belirlendi.
Amedspor, normal sezondaki son maçında 20 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Menemen FK ile karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR
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