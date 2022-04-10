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Amedspor play-off'a doğru

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Amedspor play-off'a doğru

2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 3-1 yenerek puanını 50'ye çıkardı, haftayı ikinci sırada tamamladı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 3-1 yenerek puanını 50'ye çıkardı, haftayı ikinci sırada tamamladı.

20 bine yakın taraftarının muhteşem desteğiyle maça fırtına gibi başlayan Amed Sportif Faaliyetler, rakip kaleyi ablukaya aldı. 24. dakikada Kerem Çağatay kafayla topu ağlara yollayarak Amedspor'u 1-0 öne geçirdi. 2 dakika sonra bu kez Mervan Çelik kafayla fileleri havalandırdı: 2-0. 33. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Mehmet Alaedinoğlu topu auta atınca Amedspor üçüncü golden oldu.

Gelecek hafta rakip Tarsus

Amedspor, 77. dakikada Anıl Şahin ile skoru 3-0'a taşıdı. Konuk takım 84'te Ozan Papaker'le tek golünü buldu. Amedspor, 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. - DİYARBAKIR

Amedspor play-off'a doğru

Amedspor play-off'a doğru

Amedspor play-off'a doğru

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amedspor, Play Off, Fırtına, Tarsus, Spor, Haberler

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