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Amedspor, Pendikspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Amedspor, Pendikspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'de Amedspor, Iğdır'da Pendikspor'a 1-0 yenilerek ligdeki mücadelesine devam etti. Teknik direktörler, maç sonrası değerlendirmelerde bulunarak takımlarının performansını aktardı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amedspor, Iğdır'da konuk ettiği Pendikspor'a 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmada çok atak yaptıklarını fakat sonuçlandıramadıklarını ifade eden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Oyunun başında rakibin tek tük yaptığı ataklardan birinde yediğimiz golü çıkaramadık. Belki de ligin en çok atak yapıldığı oyununu oynadık. Bunu oynamak ve bu oyunu devam ettirmek oldukça zor. Kapalı savunmayı açmanın yolları biraz da beceriden geçiyor. Bugün takım istemesine rağmen, oynama iştahını herkese kabul ettirmesine rağmen bunu beceriyle noktalayamadılar ve aldığımız sonuç ortada" diye konuştu.

Ersun Yanal: "Bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu"

Organizasyonsuzluğun kendilerini yorduğunu belirten Yanal, şunları söyledi:

"Çok enteresan bir lig izliyoruz, herkes birbirini yenebiliyor. Umarım en kısa zamanda organizasyonu tamamlayacak bir takım olur ve bu yolda önemli adımlar atmış oluruz. Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu. Bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz."

Evrim Esendemir: "Üst sıralara doğru ivme kazanmak istiyorduk"

Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir ise, "Ligde üst sıralara doğru bir ivme kazanmak istiyorduk, müsabakadan önce de bununla ilgili hafta içi çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik, bunu da sahada yansıtıp iyi bir oyunla 3 puanı kazanma düşüncemize ulaştık. Burada Amedspor'un üzerimize kalabalık bir şekilde yoğunluk oluşturacağını, özellikle son hattımızın önünde 4-5 oyuncuyla bir yoğunluk oluşturacağını biliyorduk, birinci bölgeden çapraz toplarla oyuna gireceklerini de biliyorduk. Hafta içi bütün bu senaryolara yönelik çalışmalarımız, ana planımız bugün oyunda tuttu. Bir geçiş ya da bir fırsat golüyle skoru lehimize çevirme düşüncemiz de tuttu. Ondan sonraki mücadelemiz tamamen Amedspor'un yaptığı oyuncu değişikliklerine cevap şeklinde. Skoru elimizde tutup bulabiliyorsak ikinci golü bularak oyunun tamamen lehimize dönmesi için bir mücadele vardı" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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