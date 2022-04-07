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Amedspor bilet fiyatını düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Amedspor bilet fiyatını düşürdü

Amed Sportif Faaliyetler, kendisini 2 puan geriden takip eden Anagold 24Erzincanspor'la Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadı'nda yapacağı Play-Off yolundaki kritik maçın bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıkladı.

DİYARBAKIR (İHA) - Amed Sportif Faaliyetler, kendisini 2 puan geriden takip eden Anagold 24Erzincanspor'la Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadı'nda yapacağı Play-Off yolundaki kritik maçın bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıkladı.

33 bin seyirci kapasiteli stadın tamamını doldurmayı amaçlayan Amedspor yönetimi, taraftarlara çağrıda bulunarak büyük önem taşıyan karşılaşmada takıma tam destek verilmesini istedi. Bilet satışlarının Ceylan Karavil AVM'de bulunan Amed Store'de yapıldığı belirtildi.

Maçla ilgili hazırlıklarını sürdüren Amedspor'da teknik heyet ve futbolcuların morallerinin yüksek olması zorlu 90 dakika öncesinde sevindiriyor.

47 puanı bulunan Amedspor, 45 puanlı rakibini yenerek son 4 haftaya avantajlı girmek istiyor. 24 Erzincanspor'u, sezon başında Amedspor'da görev yapan teknik direktör Mesut Toros çalıştırıyor. - DİYARBAKIR

Amedspor bilet fiyatını düşürdü

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır, Amedspor, Play Off, Pazar, Spor, Haberler

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