Amedspor Altyapı Çalışmalarına Hız Veriyor

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal, altyapı çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü belirterek, "İkinci etap kampımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kamp süreci 31 Temmuz'da tamamlanacak." dedi.

Amedspor Şehmus Özer Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Baysal, çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam ettiğini söyledi.

Altyapı çalışmalarının da sistemli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Baysal, "Altyapı çalışmalarımız büyük bir titizlikle ve herhangi bir karmaşaya yol açılmadan sürmekte. İkinci etap kampımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kamp süreci 31 Temmuz'da tamamlanacak, takımımız kente dönecek." diye konuştu.

Kulübün kurumsal yapısına yönelik sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri dikkate aldıklarını belirten Baysal, bu doğrultuda daha iyi hizmet sunmak amacıyla kurumsal çalışmalara hız verdiklerini aktardı.

Bölge oyuncularına verdikleri öneme işaret eden Baysal, şunları kaydetti:

"Takımımızın bölge insanından oluşabilecek bir yapıya kavuşması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kampı yakından takip edenler görecektir ki 9 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil ettik, bunların 6'sı ikinci kamp kadrosuna katıldı. Bu konudaki hassasiyetimizin kamuoyunca bilinmesi bizler açısından önemli. Bir bölge çocuğu hangi takımda olursa olsun onu takımımıza kazandırmakla ilgili özveri içerisinde çalıştık. Bugün eleştiri odağında olan, burada bir ayrımcılık yapıldığı düşünülen yöneticimizle ilgili de şunu ifade etmek isterim, oyuncumuzun buraya gelişi teknik ekibin kendi listesinde, transfer listesinde olmasından kaynaklıdır. Bölge çocuğu olması da bizler açısından heyecan verici bir işti."

Yaptıkları yatırımları da anlatan Baysal, "Sosyal medya üzerinden şahsıma ve yönetim kuruluna yöneltilen hakaret içerikli yorumlara karşı da kulübün kurumsal duruşunu koruyacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıda asbaşkan Şeyda Aslantaş ile Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.