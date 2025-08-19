Amed Sportif ve Erzurumspor Berabere Kaldı

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Erzurumspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle kaçırdığımız 3 puan için çok üzüntülüyüz. Taraftarımıza öncelikle buradan teşekkür etmek istiyoruz. Bugün muhteşem bir Amedspor taraftarı vardı. Maçın başından sonuna kadar bizi müthiş desteklediler. Onlara da sezonun ilk maçında ilk iç saha galibiyetini armağan etmek istiyordum. Buna çok da yaklaştık ama sonlarda yediğimiz penaltı golüyle bir puan almak zorunda kaldık. İlk yarı, top bizdeyken hep üretmeye çalıştık. Maçın içinde yakaladığımız pozisyonlar oldu ilk yarıda. İçeriye 2-1 girsek daha farklı, belki ikinci yarı olabilirdi. İlk yarı 1-1 bittikten sonra içeride ne yapılmasıyla alakalı şeyleri söyledik ama ikinci yarı ne yazık ki ilk 10 dakika, 15 dakikalık bölümde Erzurumspor topa daha çok sahip oldu. Bizim yapmak istediklerimizi onlar yapmaya başladı. Fernando ile bulduğumuz gol 2-1 öne geçtikten sonra aslında bizim istediğimize tam gelmişti ama bir türlü o pas trafiğini özellikle maçın ikinci yarısında gerçekleştiremedik. 2-1 yakaladıktan sonra rakip daha fazla üzerimize gelmeye başladı. İyi bir takıma karşı oynadık. Bugün galip gelmeliydik, maçın sonunu iyi oynamalıydık. Performansı özellikle düşen oyuncular oldu. Çok yorulan oyuncularımız oldu. Onların yerine hem genç oyuncu aldık hem orta sahada biraz daha topu tutalım diye Çekdar'ı oyuna aldık. Ama bir türlü o topu tutamadık. Biraz topu tutmuş olsak zaten Erzurumspor'un çok üzerimize geldiği bir pozisyon yoktu. Doldur boşaltlara dönmüşlerdi. Burada tek üzüntümüz taraftarımıza veremediğimiz bir 3 puan, ama inşallah önümüzdeki hafta bu 3 puanı onlara verip iyi bir seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

'HAKEM TAKDİR HAKLARINI RAKİPTEN YANA KULLANDI'

Maçın hakemiyle ilgili olarak Altıparmak, "Hakem maçın genelinde özellikle ikinci yarı çoğu şeyde takdir haklarını rakipten yana kullandı. Biz ondan bir şey beklemiyoruz. Sadece söylediğimiz mesela kaleciyi bir kere uyarmadı. Bütün bu aslında olayların başlangıç sebebi onların kalecisi. Kalecileri aşırı derecede provoke etti ve buna kimse hakem de dahil kimse bir şey demedi. Biz sadece dışarıdan serzenişte bulunmaya çalıştık. Hakemi uyarmaya çalıştık ama maçlar oynanır, maçlar kazanılır, kaybedilir ama bu tür şeyler işte şehirlerin arasını bozuyor, takımların arasını bozuyor. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

SERKAN ÖZBALTA: KÜLTÜRÜMÜZÜ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, " Ligin ikinci haftası, geçen hafta Amed takımı tabii ki deplasmanda kaybettiği Çorum müsabakasından sonra içeride seyircisiyle artı seyirciyi de havaya sokacak, coşkulu hale getirecek transferle maça hızlı bir başlangıç yapmak istediler. Oyunu bizim kalemize yıkmak istediler. Ama 1-0 yakaladıktan sonra hemen gol yememiz tabii ki belki de güven zedelenmesine neden olacak müsabakada, çünkü geçen hafta kaybetti. Deplasmanda kaybedilen Çorum maçından sonra hemen daha maçın başında yedikleri golden sonra belki de istedikleri oyunu tam oynayamayacaklardı. Ama golün dönüşü çok çabuk oldu. Sonra biz o şoku atlattık. Aldığımız bir puan bizim için son derece mutluluk verici. İleriye umutla baktırıyor bize. Geçen hafta söylediğimi tekrarlıyorum. Biz geçen hafta kazandıktan sonra çok şey kazanmadık, rakipler de çok şey kaybetmediler. Biraz bu kültürümüzü değiştirmemiz lazım. Ne kadar söylersek söyleyelim. Anı yaşıyoruz ama biraz olumsuz yaşıyoruz, olumsuz bakıyoruz hayata, dünyaya, futbola. Bu makas uzun bir makas. İleriye doğru taşımalıyız. İstikrarlı bir şekilde aynı oyunu üzerine koyarak, geliştirerek, savunma, bireysel savunmayı da daha iyi çalışarak diğer maçlara hazırlanmak zorundayız. Çünkü henüz daha ligin çok çok başındayız. Bu köprünün altından çok sular akar" dedi.

Öte yandan bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı, bazı taraftarlar sahaya girdi. Daha sonra her iki takımın futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü.