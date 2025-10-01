Amed Sportif, Teknik Direktör Altıparmak ile Yollarını Ayırdı
Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Altıparmak ve ekibine teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor