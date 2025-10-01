Haberler

Amed Sportif, Teknik Direktör Altıparmak ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Altıparmak ve ekibine teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
