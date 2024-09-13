Amed Sportif Kulüp Başkanı Aziz Elaldı trafik kazasında yaralandı

AMED Sportif Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, İzmir'de otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Bayraklı Tünellerinde meydana geldi. İzmir'de inşaat firması sahibi de olan Amed Sportif Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, önündeki araç ididaya göre ani fren yapınca yönetimindeki otomobille çarptı. Ardından Aziz Elaldı'nin kulandığı otomobil, yok kenarındaki b.aryere çarpıp durdu. Kazada Aziz Elaldı, hafif yardalandı. Yaralı ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elaldı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudunda kırıkların olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: İZMİR, DHA)