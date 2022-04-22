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Amed Sportif Faaliyetlerin için kritik hafta

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Amed Sportif Faaliyetlerin için kritik hafta

2. Lig Beyaz Grup'ta Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32Spor karşılaşması Play-Off'a kalacak takımların belirlenmesinde büyük önem taşıyor.

DİYARBAKIR (İHA) - 2. Lig Beyaz Grup'ta Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler- Isparta 32Spor karşılaşması Play-Off'a kalacak takımların belirlenmesinde büyük önem taşıyor.

Kazanan takımın büyük avantaj elde edeceği maç öncesinde Amedspor, 50 puanla 4. sırada yer alırken, Isparta ekibi ise 52 puanla üçüncü sırayı paylaşıyor. Kayseri bölgesi hakemi Alim Kandemir'in yöneteceği karşılaşma öncesinde biletleri toplu alan kentteki sivil toplum örgütleri ve iş insanları, hem kulübe hem taraftarlara destek sağladı. Amedspor, maçla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan kaleci Bekir forma giyemeyecek. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır, Play Off, Isparta, Pazar, Spor, Haberler

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