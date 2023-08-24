Amed Sportif Faaliyetler Yönetimi Basınla Buluştu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Aziz Elaldı ve yönetim kurulu üyeleri, basın toplantısında takımın futbol ve sportif başarısı için yaptıkları çalışmaları anlattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Aziz Elaldı ve yönetim kurulu üyeleri basınla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Elaldı, takımın futbol ve sportif başarısı için ellerinden gelen bütün çalışmaları başlattıklarını söyledi.

"Transfer sürecinde ekonomik sorunlardan ve bu sorunların getirdiği sonuçlardan kaynaklı bazı takımlar çok öne çıktı. Bazı takımlar ise transfer yapamadığı için takım bile kuramadı. Biz çok itinalı bir şekilde bir ay boyunca işimiz gücümüzü bıraktık ve çok yoğun bir çalıştık." ifadelerini kullanan Elaldı, çok güzel bir ekip kurduklarını belirtti.

Kulübün binasını tadilata aldıklarını aktaran Elaldı, "Hepimiz gecemizi gündüzümüze katarak itinalı bir şekilde çalıştık. Olaya profesyonel ve kurumsal yaklaşıyoruz. Biz sporumuzu yapacağız." dedi.