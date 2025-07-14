Amed Sportif Faaliyetler, Yılmaz Ceylan ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Ceylan'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ederken, futbol kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formasıyla sahada azmi ve mücadelesiyle yer alan, şampiyonluğumuzda önemli katkılar sağlayan Yılmaz Ceylan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Yılmaz Ceylan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, futbol kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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