Amed Sportif Faaliyetler, Veli Çetin ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 30 yaşındaki stoper Veli Çetin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Çetin'in şampiyonluğa katkı sağladığını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, stoper Veli Çetin ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formasıyla sahada azmi ve mücadelesiyle yer alan, şampiyonluğumuzda önemli katkılar sağlayan Veli Çetin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Amedspor'umuza verdiği emekler ve kazandırdığı kupa ile her zaman." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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