Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor Beraberlikte Anlaştı
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbulspor, Diyarbakır'da oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da skoru değiştiremedi.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ö. Tevik Özkoç, M. Ali Doğan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 46 Andre Biyogo Poko), Dia Saba, A.Traore (Dk.46 Felix Ohene Arena-Gyan), Moreno (Dk.72 Emrah Başsan (Dk.82 Çekdar Orhan), Mbaye Diagne
İstanbulspor : İsa Doğan, D. Duhaney, Ali Şahin Yılmaz, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Dijlan Aydın, M.Vorobjovas, Mustafa Sol (Dk.61 Özcan Şahan), F. Loshaj, M.Mamadou (Dk.88 Ertuğrul Sandıkcı), Emir Kaan Gültekin (Dk.83 İsa Dayaklı)
Sarı kartlar: Dk.20 Dia Saba, Dk.48 Andre Biyogo Poko, Dk.90 Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler), Dk.70 Özcan Şahan (İstanbulspor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor maçı 0-0 sona erdi.