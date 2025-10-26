Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor 0-0 Berabere Kaldı

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 11'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor 'la 0-0 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı.

Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı açıklamalarda bulundu.

SİNAN KALOĞLU: GOLÜMÜZ İPTAL EDİLDİ, İNŞALLAH HAKEMLERİN KARARI DOĞRUDUR

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Son dakikaya kadar desteklediler. Gerçekten çok iyiydi. Ama onlara galibiyet armağan edemedik, üzgünüz. Maça gelirsek aslında ilk yarı rakibin uzun toplarının dönen top ve santraforlarının aşırttığı durumları aslında maçtan önce de çocuklara göstermiştik. Bir tane ciddi bir pozisyon verdik. Onun dışında ilk yarı çok ciddi bir pozisyon vermedik. Aslında dengeli gitti ilk yarı. İstediğimiz şeyler oldu mu olmadı? Ama yine de çok net pozisyonlarımız vardı. Gerçekten ilk yarı bence maçı koparabilirdik. Kaçırdığımız 1-2 çok net pozisyon vardı. Sonra devre arası değişikliğe gittik. Biraz daha oyunu öne doğru yıktık. Sonra çok baskılı oynadık. 2'inci yarının başından sonuna kadar aslında çocuklar her şeyi denedi. Yani son dakikaya kadar dönen topu aldık. Rakibe çok pozisyon vermedik. Kalemize gelemediler. Sağdan soldan her şeyi denedik. İnanılmaz yine goller kaçırdık. Gerçekten üzgünüz ama beni sevindiren taraf futbolcularımın sonuna kadar iyi mücadele etmesi, maçı istemesi, maçı koparmak için her şeyi yapması. İptal edilen bir golümüz var. Maalesef şu güzelim statta giremediğimiz için internete maçı da izleyemediğimiz için, bakamadığımız için pozisyonlara ben bunu da anlamış değilim. Niye giremiyoruz? Niye bakamıyoruz? Onu da anlamış değilim ama pozisyonu göremedik. İnşallah hakemlerin kararı doğrudur. Hak yenmesin. Ama çocuklar her şeyi yaptı. Yapacak bir şey yok. Üzgünüz. Bence galip gelebileceğimiz bir maçı bir puanla bitirmiş olduk ama geleceğe umutla bakacağımız çok iyi sinyaller aldık" dedi.

ALPER AVCI: BUGÜN, BURDA OYNADIĞIMIZ MÜCADELEDEN KEYİF ALDIK

Maçta alınan bir puanın kazanç olduğunu belirten İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı da, "Uzak oynamak, ya da rakibin etkili oyuncularına karşı zaman, alan tanıdığınızda bize problem çıkartacaklarını biliyorduk. O yüzden burada biz rakibin gücünü kabullenmekten ziyade biz onlara karşı bir direnç gösterme yolunu tercih ettik. Top rakipteyken doğru baskıyı yaptık. Zaman zaman o kazandığımız toplarda geçişte hücum hattında çoğalabilme şansımız olsaydı skoru da bulabilirdik ilk yarıda. Ama diğer tarafta savunmada özellikle adam paylaşımı bana göre bugün çok doğru oldu. Tabii ki ikinci yarı biraz daha oyun, geçiş oyuna döndü. Ama o geçişlerde son dakikada yakaladığımız bir pozisyon var. Rakibin kazandığı pozisyonlar var. Ama ben kendi adıma bugün oyuncularımın özellikle mücadelesinden öyle bir seyircinin önünde gerçekten teşekkür ediyoruz Diyarbakır halkına. Bugün futbol da taraftar da güzeldi, o yüzden biz oyuncularla oynadığımız oyundan, mücadeleden keyif aldık. Galip gelebilirdik. Amed de galip gelebilirdi ama maçın hakkı beraberlikti. O yüzden kendi adımıza buradan, biz kayıp olarak değil, bir kazanç olarak görüyoruz. Önümüzdeki hafta Pendik maçında sahada eksik olan oyuncuların katılımıyla daha istikrarlı, daha üretken, galibiyete yakın olan taraf olacağımızı inanıyorum" diye konuştu.