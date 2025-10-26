Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor 0-0 Beraber Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor ile Diyarbakır'da oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Her iki takım da fırsatları değerlendiremedi.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Muhammet Ali Doğan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Andre Biyogo Poko dk. 46), Dia Sabia, Adama Traore (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 46), Moreno Mosquera (Emrah Başsan dk. 73 (Çekdar Orhan dk. 82), Mbaye Diagne
Yedekler: Bartu Kaya, Cheikhou Kouyate, Kahraman Demirtaş, Oktay Aydın, Alberk Koç, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
İstanbulspor: İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Ali Şahin Yılmaz, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Dijlan Aydın, Modestas Vorobjovas, Mustafa Sol (Özcan Şahan dk. 61), Florian Loshaj, Mendy Mamadou (Ertuğrul Sandıkcı dk. 89), Emir Kaan Gültekin (İsa Dayanıklı dk. 83)
Yedekler: Alp Tutar, Duran Şahin, Alieu Cham, Demir Mermerci, İzzet Erdal, Ömer Faruk Duymaz, Muhlis Dağaşan,
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Sarı kartlar: Dia Sabia, Poko, Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler), Özcan Şahan (İstanbulspor) - DİYARBAKIR