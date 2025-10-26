Haberler

Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor 0-0 Beraber Kaldı

Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor 0-0 Beraber Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor ile Diyarbakır'da oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Her iki takım da fırsatları değerlendiremedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Muhammet Ali Doğan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Andre Biyogo Poko dk. 46), Dia Sabia, Adama Traore (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 46), Moreno Mosquera (Emrah Başsan dk. 73 (Çekdar Orhan dk. 82), Mbaye Diagne

Yedekler: Bartu Kaya, Cheikhou Kouyate, Kahraman Demirtaş, Oktay Aydın, Alberk Koç, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

İstanbulspor: İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Ali Şahin Yılmaz, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Dijlan Aydın, Modestas Vorobjovas, Mustafa Sol (Özcan Şahan dk. 61), Florian Loshaj, Mendy Mamadou (Ertuğrul Sandıkcı dk. 89), Emir Kaan Gültekin (İsa Dayanıklı dk. 83)

Yedekler: Alp Tutar, Duran Şahin, Alieu Cham, Demir Mermerci, İzzet Erdal, Ömer Faruk Duymaz, Muhlis Dağaşan,

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Sarı kartlar: Dia Sabia, Poko, Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler), Özcan Şahan (İstanbulspor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.